Changan запустил продажи кроссовера CS75 Pro

На родном рынке Changan CS75 Pro предлагают в трех вариантах исполнения. Кроссоверу обновили фронтальный бампер и решетку радиатора. Переднеприводный паркетник «вооружен» турбомотором объемом 1,5 л, а его начальная цена в пересчете на наши деньги — 1,17 млн рублей.

SUV может приехать в Россию, но пока доступен только в КНР

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», наддувный силовой агрегат CS75 Pro выдает 188 л.с. и 300 Нм тяги. Передачи переключает 7-скоростной «робот». При колесной базе 2786 мм длина новинки составляет 4742 мм. Модель вытянута на 1870 мм в ширину и на 1720 мм в высоту.

В зависимости от версии салон рассчитан на пять или семь мест. По умолчанию для внутренней отделки используют экокожу, а приборная панель с небольшим 3,5-дюймовым экраном будет аналоговой. Диагональ центрального тачскрина составляет 12,3 дюйма.

В базовое исполнение входит полностью светодиодная оптика и 19-дюймовые колесные диски. Можно рассчитывать на кондиционер, четверку динамиков аудиосистемы и столько же «эйрбегов». Не будем забывать про «круиз», задние парктроники и камеру кругового обзора.

Напомним, в России официально продается родственник нового Changan CS75 Pro — дореформенный и почти одноименный SUV, за исключением приставки Plus. Недавно портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв такого «китайца», расписав всего его плюсы и минусы.