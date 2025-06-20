Поставки «китайцев» в Россию снижаются два месяца подряд

Россия долго была самым заметным покупателем машин из Поднебесной, однако в мае объем поставок снизился более чем на четверть, если сравнивать с апрелем. Уже тогда мы перестали быть лидерами по импорту, лишившись в этом плане первого места.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на таможенную статистику КНР, в середине весны Россия рухнула с позиции лидера сразу на шестую строчку по закупкам «поднебесных» автомобилей. В апреле траты на них составили 507,1 млн долларов, снизившись на 16,2%.

Майские расходы оказались еще меньше, составив 371,4 млн долларов. Тогда наша страна потеряла еще одну позицию, став седьмой по импорту автомобилей из Китая. Теперь первенство удерживает Бразилия. Она нарастила поставки на четверть, выложив 747,9 млн долларов. Второе место досталось ОАЭ, стремительно поднявшимся как раз с седьмой строчки. А третьей оказалась Великобритания.

В общей сложности за месяц Китай стал экспортировать на 9% больше автомобилей, что оценивается в 9,3 млрд долларов. Доля поставок в РФ составила 4%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, сколько новых китайских авто с «механикой» приехало в Россию в 2025 году.