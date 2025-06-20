В Россию приедет внедорожник Tank 500 с подзаряжаемым гибридом

Судя по всему, в нашей стране откроют продажи рамного внедорожника Tank 500 с подзаряжаемым гибридом в исполнении Hi4-T. О появлении новой вариации «пятисотого» в России сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на источник, знакомый с ходом сертификации автомобилей.

Подробной информации о том, с какой именно гибридной системой Tank 500 предложат россиянам, пока нет. В Поднебесной сегодня существуют два подходящих варианта — Hi4-T и более мощный Hi4-Z. Суть и того, и другого в том, что бензиновый мотор и электрический двигатель способны одновременно передавать тягу колесам.

Скорее всего, нам достанется 408-сильная модификация Hi4-T. Такую же систему получил уже представленный на отечественном рынке Tank 700. Силовая установка построена вокруг 252-сильного силового агрегата объемом 2 л. Сразу за ним размещен 163-сильный электромотор. Передачи переключает 9-диапазонный «автомат». Общий запас хода составляет 790 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России стартовали продажи гибридного внедорожника Tank 700 Hi-Performance.