Дилеры объяснили, почему в мае российские продажи новых авто упали почти на 30%

В мае 2025 года российский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал снижение. Он сократился на 11% по отношению к апрелю и на 28% — к маю 2024-го. Продажи не дотянули до отметки в 100 тыс. машин — покупателям передали лишь 91,2 тыс. единиц.

Коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский, комментируя ситуацию для агентства «Автостат», связал снижение продаж в мае с сезонными причинами: продолжительными праздниками, дачным периодом и отпусками. Он отметил, что стабильность ставки ЦБ и рост курса рубля снизили активность покупателей, а трафик в салонах упал на 15% по сравнению с апрелем.

Генеральный директор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич подтвердил, что майский результат был ожидаем. Помимо уже действующих факторов, добавились праздники и укрепление рубля, из-за чего автомобили, закупленные ранее по высокому курсу, стали убыточными.

В свою очередь, глава «Автодома» Андрей Ольховский указал, что две недели выходных в начале месяца снизили объемы продаж. Некоторые бренды показали рост трафика, но это было локальным явлением благодаря маркетинговой поддержке.

А директор департамента новых авто «Рольф» Николай Иванов добавил, что май — традиционно слабый месяц. И особенно в этот раз пострадали продажи премиальных машин дороже 5-6 млн рублей, которым не удалось восстановиться до конца месяца.