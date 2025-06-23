Российский рынок новых автомобилей преодолел планку в 500 тысяч машин

За прошедшую неделю в России было зарегистрировано 23 585 новых легковых автомобилей, что на 21% меньше, чем год назад. Однако по сравнению со средним недельным показателем 2025 года наблюдается рост на 17%.

Как сообщает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале, с начала года общее количество проданных машин без пробега превысило 500 тысяч единиц. Несмотря на достижение этой планки, показатели остаются на 26,5% ниже прошлогоднего уровня.

Он предсказал, что темпы реализации легковых автомобилей в июне окажутся близкими к майским, а полугодовой результат составит около 530 тысяч единиц. Это значительно ниже первоначальных прогнозов, хотя текущие показатели позволяют рассчитывать на небольшой рост во втором полугодии.

Ситуация в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV) выглядит немного лучше: продажи за неделю составили лишь 1475 единиц, что на 28% меньше, чем год назад. С начала 2025-го падение достигло 19%, но низкие показатели прошлых лет смягчает общую картину. Ожидается, что за первое полугодие будет реализовано чуть менее 40 тысяч таких автомобилей.

Среднетоннажные грузовики (MCV) демонстрируют большее падение: за неделю продано менее 200 единиц, а нарастающий итог года сократился на 43%. Прогноз на полугодие — около 6 тысяч штук, при этом дальнейшее ухудшение ситуации во втором полугодии не исключено.

Наиболее сложная ситуация сложилась в сегменте тяжелых грузовиков (HCV), где за прошлую неделю было реализовано всего 729 единиц — на 68% меньше, чем год назад. С начала года продажи упали на 56%, а полугодовой результат, вероятно, не превысит 22 тысяч штук. Для сравнения: в предыдущие два года годовые объемы превышали 100 тысяч единиц.