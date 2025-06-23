В 2025 году российский рынок новых легковых авто не достигнет показателя 2024-го

Продажи новых легковых автомобилей в России с 16 по 22 июня составили 23 585 штук. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года просадка составила 20,7%. Но по суммарной реализации с начала 2025-го рынок смог перешагнуть полумиллионную отметку.

Продажи пересекли отметку в полмиллиона только сейчас

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно исследованию экспертов, в целом продажи новых легковушек на отечественном рынке вылились в 504,8 тыс. экземпляров по итогам 25-й недели. Если проводить параллель с предыдущим аналогичным периодом, недельный плюсовой скачок составил 52,7%.

Однако на сегодняшний день уже очевидно, что даже при самом позитивном раскладе автомобильный рынок в этом году не способен показать результаты прошлого, когда новых владельцев нашли 1,57 млн машин, подчеркивают аналитики.

На продажи автомобилей в РФ негативно влияют высокие цены и их ожидаемое повышение, связанное с ростом ставок утильсбора. Плюс дорогие кредиты, немаленькая инфляция и сберегательная модель поведения, которой придерживаются многие россияне.