В 2025 году российский рынок новых легковых авто не достигнет показателя 2024-го

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно исследованию экспертов, в целом продажи новых легковушек на отечественном рынке вылились в 504,8 тыс. экземпляров по итогам 25-й недели. Если проводить параллель с предыдущим аналогичным периодом, недельный плюсовой скачок составил 52,7%.
Однако на сегодняшний день уже очевидно, что даже при самом позитивном раскладе автомобильный рынок в этом году не способен показать результаты прошлого, когда новых владельцев нашли 1,57 млн машин, подчеркивают аналитики.
На продажи автомобилей в РФ негативно влияют высокие цены и их ожидаемое повышение, связанное с ростом ставок утильсбора. Плюс дорогие кредиты, немаленькая инфляция и сберегательная модель поведения, которой придерживаются многие россияне.