Рассекречены новые подробности о кроссовере Geely Galaxy M9

Сама Geely еще не озвучила все характеристики габаритного плагин-гибрида Galaxy M9. Однако информация постепенно утекает в публичное пространство из других источников. Например, стало известно, что новинку предложат покупателям с двумя батареями на выбор, и максимальный запас хода на электричестве составит до 185 км.

Новинку готовят к старту продаж в Китае, позже SUV может приехать в Россию

Согласно каталогу отвечающего за сертификацию новых моделей китайского минпрома, новый Geely Galaxy M9 получит пару литий-железо-фосфатных батарей от CATL. Начальная при емкости 18,4 кВт*ч позволит кроссоверу в режиме «электрички» проезжать до 85 км без подзарядки. Старшая — на 41,46 кВт*ч — увеличит автономность еще на сотню. Прежде сама «Джили» озвучила, что «девятка» в общей сложности способна преодолеть 1500 км.

В основе Galaxy M9 лежит архитектура GEA Evo/CMA 3.0. В движение кроссовер приводит силовая установка, режим работы которой подстраивается под дорожный рельеф за счет вкрапления искусственного интеллекта. Гибридная система построена вокруг 163-сильного наддувного двигателя объемом 1,5 л.

Габариты — 5205x1999x1800 мм. Колесная база вытянута на 3030 мм. Салон — шестиместный, одной из основных особенностей оснащения должен стать комплекс полуавтономного управления G-Pilot H5 с лидаром, тремя радарами и 11 камерами.

Параллельно с Galaxy M9 Geely планирует начать продажи седана A7 EM-i, о котором ранее подробно писал портал «АвтоВзгляд».