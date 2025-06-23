Названы новые сроки начала продаж кроссовера «Москвич 8»

Сроки начала продаж семиместного кроссовера «Москвич 8» сдвигались несколько раз, а последнее, что мы слышали — что рыночный дебют SUV состоится в июле. Но нет, запуск снова перенесли: четвертая модель в линейке возрожденного бренда появится в шоу-румах дилеров в августе.

О том, что кроссовер «Москвич 8» должен поступить в продажу в августе, сообщил телеграм-канал «Автопоток». Его редакторы ссылаются на собственные источнили в дилерском сообществе. Как выяснилось, некоторых менеджеров уже познакомили с новинкой на столичном предприятии. И по их словам, серийное производство модели началось.

По предварительным данным, стартовая цена кроссовера «Москвич 8» составит около 3 млн рублей. Под капотом SUV располагается бензиновый двигатель мощностью 174 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. В список базового оснащения войдут цифровая приборная панель, беспроводная зарядка смартфонов, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также многие другие опции.

Остается лишь добавить, что представители бренда «Москвич» пока официально не раскрывают комплектации, цены и даты начала продаж «восьмерки».