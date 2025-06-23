Свежий Exeed TXL в стиле Porsche снова заметили на дорожных тестах в Китае

На дорогах Поднебесной заметили новую тестовую версию кроссовера Exeed TXL, чья передняя часть была частично закрыта маскировочной пленкой. Судя по «шпионским» кадрам, буквенную эмблему марки производители разместили на бампере, она находится прямо перед крышкой капота. Последний, кстати, был переработан и получил скользящий профиль.

Изображения нового Exeed TXL опубликовал ресурс «Китайские автомобили». Как уточняет издание, теперь логотип с названием модели не подсвечивается, что должно облегчить бейдж-инжиниринг. Дневные ходовые огни выполнены в стилистике Porsche, головная оптика встроена в передний бампер. Кроме того, можно разглядеть крупную радиаторную решетку. Похоже, что боковины останутся почти прежними, если судить по знакомой линии остекления и дверным ручкам.

И хотя точные размеры новинки еще не известны, уже понятно, что она будет в этом плане близка к предшественнику. То есть речь идет о габаритах 4780х1890х1730 мм. В движение свежую версию «китайца» должны приводить наддувные двигатели. Младший объемом 1,6 литра выдает 201 л.с.. двухлитровый старший — 261 л.с. Ожидается и гибридная модификация с 156-сильным 1,5-литровым мотором.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда Exeed TXL без новшеств вышел на российский рынок.