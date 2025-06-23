Свежий Exeed TXL в стиле Porsche снова заметили на дорожных тестах в Китае

Изображения нового Exeed TXL опубликовал ресурс «Китайские автомобили». Как уточняет издание, теперь логотип с названием модели не подсвечивается, что должно облегчить бейдж-инжиниринг. Дневные ходовые огни выполнены в стилистике Porsche, головная оптика встроена в передний бампер. Кроме того, можно разглядеть крупную радиаторную решетку. Похоже, что боковины останутся почти прежними, если судить по знакомой линии остекления и дверным ручкам.
И хотя точные размеры новинки еще не известны, уже понятно, что она будет в этом плане близка к предшественнику. То есть речь идет о габаритах 4780х1890х1730 мм. В движение свежую версию «китайца» должны приводить наддувные двигатели. Младший объемом 1,6 литра выдает 201 л.с.. двухлитровый старший — 261 л.с. Ожидается и гибридная модификация с 156-сильным 1,5-литровым мотором.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда Exeed TXL без новшеств вышел на российский рынок.