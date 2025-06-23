GAC раскрыла технические особенности кроссовера-гибрида GS8 Dragon для России

Флагманский кроссовер GAC GS8 Dragon с приставкой HEV будет приводить в движение 427-сильная система, куда вошли бензиновый мотор объемом 2,0 л, электрический двигатель и трансмиссия THS (Toyota Hybrid System). Сроки начала продаж и ценник китайские производители пока не раскрывают.

Гибридный GAC GS8 Dragon должен выезжать из первой «сотни» за 6,9 секунды. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 7,8 л на 100 км пробега. Новинка, способная при необходимости переваривать 92-й бензин, подходит и для поездок в городской черте, и за ее пределами.

«Восьмерка» построена на архитектуре GPMA, силовая структура кузова усилена. Флагман может похвастать одним из лучших показетелей шумоизоляции в классе. Мультимедийный комплекс русифицирован, доступно голосовое управление климатической установкой, а также навигатором, смартфоном, люком и различными обогревами. Более того, через фирменное приложение ряд функций автомобиля водитель может контролировать дистанционно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал особенности дизайна GAC GS8 Dragon, а также рассказал о его габаритах и цветовой гамме. Пока на нашем рынке продается дореформенная «восьмерка».