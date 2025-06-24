Jetour рассекретила вторую генерацию кроссовера X70

Как сообщает AutoHome, подробности о «втором» Jetour X70 появились в сертификационной базе минпрома КНР. Оказалось, что за исключением некоторых дизайнерских нюансов, «семидесятый» является бензиновым клоном гибридного Shanhai L7 Plus, который дебютировал в рамках мотор-шоу в Шанхае. Кстати, на домашнем рынке паркетник получит название X70L.
Габариты «семидесятого» второго поколения составляют 4810х1930х1705 мм. Расстояние между осями — 2820 мм. Однозначно можно рассчитывать на 184-сильный базовый мотор с «улиткой», возможно появление более мощной двухлитровой версии, выдающей 254 л.с.
Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в Сеть попали фото новейшего Jetour G700, который готовится к зарубежным тестам.