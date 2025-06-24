В России официально стартовали продажи Chery Tiggo 7L c полным приводом

В случае Chery Tiggo 7L полный привод получил интеллектуальное управление и полдюжины режимов движения. С учетом спецпрограмм новинка оценивается минимум в 2 780 000 рублей, ее уже можно приобрести в салонах официальных дилеров.

Полный привод Tiggo 7L адаптирован в том числе для езды по снегу и грунту, способен работать в спортивном или экологичном стиле, дает возможность преодолевать подъемы с максимальным уклоном в 45%. Перераспределение тяги до 50% в пользу задней оси происходит с точностью +-10%, время отклика подключения системы 4х4 находится в пределах 0,1 сек.

Под капотом «китайца» установлен 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 л, передачи переключает 7-скоростной «робот». Крутящий момент составляет 275 Нм уже с двух тысяч оборотов в минуту. В итоге Tiggo 7L с полным приводом ускоряется с места до «сотни» за 9,8 секунды. Расход горючего в смешанном цикле — 7,9 л.

AWD-кроссовер доступен покупателям в трех версиях: Active, Prime и Ultra. Набор оснащения такой же как у переднеприводных машин, за исключением суппортов красного цвета и 19-дюймовых литых дисков из алюминия. Средняя комплектация обойдется в 2 980 000 рублей, топ — в 3 130 000 «целковых».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России стартовали продажи кроссовера Chery Tiggo 9 калужской сборки.