Белорусский экспорт автомобилей в Россию сократился на 70%

Всего за первые пять месяцев 2025 года из Беларуси в Россию ввезли почти втрое меньше легковых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Основное снижение коснулось машин с пробегом, тогда как поставки новых уменьшились лишь на 19%.

Сергей Целиков, директор агентства «Автостат», в своем телеграм-канале рассказал, что за январь-май 2025 года Беларусь поставила в Россию 10,5 тыс. легковых автомобилей. 6,1 тыс. машин, составившие более половины (60%) — новые.

Среди последних преобладают премиальные модели: лидером стал Mercedes-Benz G-класса с 451 проданной единицей. За ним следуют два BMW: X5 (449 шт.) и X7 (378 шт.), занявшие второе и третье места. В топ-5 также вошли Toyota Land Cruiser 300 (363 шт.) и Lexus LX (313 шт.). Такой рейтинг наглядно демонстрирует, что «белорусский транзит» ориентирован в первую очередь на состоятельных покупателей.

В сегменте подержанных автомобилей ассортимент оказался значительно шире. Всего в нем представлено 60 марок и свыше 400 моделей. Чаще всего встречаются Chevrolet Equinox (175 шт.), а также машины BMW: 3-я серия (145 шт.), X3 (125 шт.), 5-я серия (117 шт.) и Х5 (104 шт.).

Помимо этого, есть как представители люксового сегмента — Ferrari (23 автомобиля), Lamborghini (14 шт.), Bentley (11 шт.), Rolls-Royce (9 шт.), McLaren (5 шт.) и Maserati (4 шт.) — так и более доступные марки: Ford (274 шт.), Renault (142 шт.), Peugeot (111 шт.), Opel (72 шт.), Nissan (33 шт.), FIAT (12 шт.) и Dacia (10 шт.).

Особого внимания заслуживают случаи ввоза ретроавтомобилей — таких, как «Жигули» 30-летней давности и «Москвичей». Кроме того, в этом году был зарегистрирован электромобиль Rivian R1T — редкий для российского рынка пикап премиум-класса.