Траты россиян на новые автомобили в мае сократились на 22%

Финансовые расходы россиян на покупку новых легковых автомобилей в прошлом месяце значительно снизились по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Суммарные затраты составили 285,2 млрд рублей, что на 22,2% меньше, чем в мае минувшего года.

По данным агентства «Автостат», падение оказалось заметным и в месячном сравнении: в апреле россияне потратили на новые машины 325,7 млрд рублей, тогда как в мае рынок не дотянул даже до 300 млрд. Единственными брендами, которые смогли увеличить продажи в денежном выражении, стали корейские марки — их выручка выросла на 2,7%.

Наибольшую долю в структуре расходов традиционно заняли китайские производители, на которые пришлось 57,2% всех трат. Второе место осталось за российскими марками с 16,2%, следом расположились европейские (14,6%) и японские (5,6%) бренды. Американские и корейские автомобили оказались наименее популярными, заняв лишь 1% и 2% рынка соответственно.

По количеству проданных машин китайские производители также остались лидерами — в мае было реализовано 49,8 тыс. автомобилей из КНР. Российские марки заняли второе место с показателем в 30,2 тыс. единиц, тогда как остальные участники рынка не смогли преодолеть рубеж в 4 тыс. проданных авто.

Снижение общих расходов связано не только с уменьшением числа покупок, но и с изменением структуры спроса. Доля премиальных моделей сократилась, в то время как более доступные автомобили массового сегмента стали приобретаться чаще. Это естественным образом повлияло на общий объем денежных затрат.

Российские производители, несмотря на второе место по объему продаж, столкнулись с сокращением выручки. В мае затраты на отечественные автомобили снизились на 13% по сравнению с апрелем, составив 46,1 млрд рублей.