Hongqi стала самой ценной маркой легковых автомобилей в Китае

Премиальную марку Hongqi («Красное знамя»), принадлежащую концерну FAW Group, признали наиболее ценной в Китае по версии World Brand Lab. Автопроизводитель получил свой титул в рамках 22-й Всемирной конференции брендов, состоявшейся в Пекине. «Хончи» оценили в 141,065 млрд юаней.

Hongqi удается наращивать продажи по всему миру уже семь лет подряд. Например, в прошлом году своих владельцев нашли 411 тыс. машин, что на 17,4% больше, чем в 2023-м. По реализации электрокаров бренд вышел в плюс на 44%.

В России «Хончи» представлена официально, марка стремится продавать у нас представительскую и бизнес-линейку. На сегодняшний день РФ является одним из основных экспортных рынков для «Красного знамени», занимая второе место по объему продаж после КНР. За первые пять месяцев текущего года россияне приобрели на 49% машин больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

На отечественном рынке сегодня продаются восемь моделей Hongqi. Среди них — седаны H5 и H9, лифтбэк H6, кроссоверы HS3, HS5 и электрический E-HS9, плюс бизнес-вэн HQ9. В ближайшем будущем к нам приедут роскошный представительский седан L1 и флагманский кроссовер HS7.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Hongqi задумались о локализации производства автомобилей в России.