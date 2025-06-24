Geely Okavango станет доступнее с новым мотором и пятиместным салоном

В ходе очередного обновления кроссовер Geely Okavango получит стандартный фейслифт, расширенную моторную гамму и дополнительный вариант компоновки салона. Прежде всего такие автомобили появятся на китайском рынке и явно будут дешевле предшественников. Со временем, скорее всего, дойдет очередь и до России. А дореформенную машину можно купить у дилера хоть сегодня.

Кроссовер представлен в России, но пока новая версия предназначена только для КНР

Детали обновления Okavango рассекретил минпром КНР, подробности появились в свежем каталоге ведомства. Теперь покупатели смогут выбирать между прежним двухлитровым двигателем и 181-сильным бензиновым агрегатом с «улиткой» объемом 1,5 л. Информации о трансмиссии пока нет, но, вероятно, передачи будет переключать 7-диапазонный «робот». Расход топлива в смешанном цикле должен составить 7,5 л. «Максималка» ограничена отметкой 185 км/ч.

За счет дизайнерской переработки переднего бампера обновленный Okavango стал на 5 мм длиннее. Его габариты составляют 4865х1910х1770 мм, расстояние между осями — 2825 мм. В зависимости от версии салон может вместить от пяти до семи человек. Пятиместной компоновки прежде не было вообще.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России появился актуальный Okavango. Кроме того, мы оценили дореформенный кроссовер в своем эксклюзивном тест-драйве.