Toyota оценила «умные» стекла шикарного кроссовера Century в 1 млн рублей

Toyota начала устанавливать на задние двери флагманских кроссоверов Century смарт-стекла, у которых можно регулировать степень прозрачности. В пересчете на наши деньги новая «фишка» подняла стоимость «японца» в базовой комплектации до 14,4 млн рублей. На этом фоне с помощью нехитрых подсчетов легко понять, что продвинутая опция оценивается в миллион «целковых».

Речь идет об опции и для новых, и уже проданных SUV

Главной особенностью смарт-стекол Toyota Century стали три уровня прозрачности. Поначалу, в базовом режиме, окна выглядят точно также, как и в любой другой машине. При необходимости можно заставить систему лишь частично пропускать внутрь наружный свет, чтобы создать более мягкое и рассеянное освещение в салоне. И, наконец, доступно полное затемнение, что не позволяет посторонним разглядывать происходящее внутри кроссовера. Например, при таком раскладе сон пассажиров будет комфортнее.

Напомним, «Тойота» добавила кроссовер в роскошную линейку Century в 2023 году. SUV «вооружен» гибридной системой с тройкой моторов, выдающих 262, 182 и 109 л.с.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Toyota запатентовала в России логотип люксового семейства автомобилей Century.