Toyota оценила «умные» стекла шикарного кроссовера Century в 1 млн рублей

Главной особенностью смарт-стекол Toyota Century стали три уровня прозрачности. Поначалу, в базовом режиме, окна выглядят точно также, как и в любой другой машине. При необходимости можно заставить систему лишь частично пропускать внутрь наружный свет, чтобы создать более мягкое и рассеянное освещение в салоне. И, наконец, доступно полное затемнение, что не позволяет посторонним разглядывать происходящее внутри кроссовера. Например, при таком раскладе сон пассажиров будет комфортнее.
Напомним, «Тойота» добавила кроссовер в роскошную линейку Century в 2023 году. SUV «вооружен» гибридной системой с тройкой моторов, выдающих 262, 182 и 109 л.с.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Toyota запатентовала в России логотип люксового семейства автомобилей Century.