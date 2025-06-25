Toyota превратила дизельный Land Cruiser Prado в гибрид

Дизельный Toyota Land Cruiser Prado, предназначенный для продаж на рынке Старого Света, впервые стал гибридом, получив электрический двигатель, который в том числе должен помогать внедорожнику увереннее трогаться с места или преодолевать препятствия.

Несмотря на новую электрическую начинку, «японец» по-прежнему сможет преодолевать броды глубиной до 700 мм, поскольку инженеры грамотно разместили новые компоненты.

В угоду трендам Land Cruiser Prado обзавелся 48-вольтовой системой, созданной на основе 200-сильного дизельного силового агрегата объемом 2,8 л.

Отдача электрического движка «Прадо» может доходить всего до 16 л.с., а максимальный бонус по крутящему моменту составляет 65 Нм. Помимо всего прочего, технологические новшества позволяют трудиться системам «старт-стоп» и рекуперации. Последняя, в свою очередь, делает торможение нелегкого внедорожника более плавным.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, в пользу какого автомобиля покупатели отказываются от нового Toyota Land Cruiser Prado.