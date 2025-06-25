Voyah открыла предпродажи обновленного кроссовера Free+

Об обновленном кроссовере Voyah Free+ нужно знать, что он получил не только переосмысленный дизайн внутри и снаружи, но и систему автономного вождения вкупе с функциональной смарт-кабиной. Скорее всего, такой «китаец» позже приедет и в нашу страну, поскольку дорестайлинговая модификация без плюса в названии не просто продается у нас официально, а даже локализована.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», обычно полноценная реализация нового автомобиля в Поднебесной стартует где-то через месяц после предпродаж. Поэтому весьма вероятно, что Voyah Free+ выйдет на местный рынок во всей красе до конца лета. В пересчете на наши деньги кроссовер оценивается в 2,5 млн рублей, по сравнению с предшественником ценник практически не изменился.

Voyah Free+ приводит в движение силовая установка EREV. Эти несколько не всем понятных букв означают, что перед нами электрокар, которому увеличили запас хода. Бензобак можно заправлять только в том случае, если водитель нацелен на долгое путешествие. В систему включен классический ДВС объемом 1,5 л, выдающий 129 л.с. Его роль — зарядка тяговой батареи. У моноприводных машин первая скрипка — 292-сильный электромотор. При полном приводе можно рассчитывать на 476 л.с.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что китайцы раскрыли все подробности о новом Voyah Free+ в конце мая. Тогда мы расписали и особенности дизайна, и комплекса автономного вождения.