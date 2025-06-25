Дилеры ответили, могут ли новые авто в РФ быть такими же дешевыми, как в КНР

Низкие цены на автомобили в Китае связаны с большими объемами производства, поддержкой властей, низкими налогами и дешевой логистикой. При импорте в Россию стоимость машин значительно возрастает из-за транспортных расходов, таможенных пошлин, утилизационного сбора и НДС.

Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказала директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина. И привела пример, что авто, которое стоит 1,2 млн рублей в Китае, предлагается в РФ за 2,5-3 млн рублей. Снижение ключевой ставки и ослабление нашей национальной валюты могут уменьшить выгоду от скидок. А чтобы автосалоны переписали прайсы в меньшую сторону, необходимо пересмотреть пошлины, сборы и развить локальное производство, но таких изменений пока не планируется.

В свою очередь, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев отметил, что китайские импортеры самостоятельно определяют цены, скидки и финансовые программы в России, исходя из политики своих штаб-квартир и возможностей. Он подчеркнул, что на рынке действует свободное ценообразование, и сговор маловероятен. По его словам, многие производители в этом году работают с низкой рентабельностью из-за высоких затрат на финансирование, поэтому у них нет ресурсов на значительные скидки или ценовые войны.

А директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отметил, что в Китае продажи становятся критически важными из-за производства, так как первые снижают себестоимость последнего. В России же локализация неполная, а объемы собираемых и реализуемых авто значительно меньше, что не позволяет достичь аналогичной маржинальности. Отечественный рынок с годовым объемом в 1 млн машин не сравнится с «поднебесным», где такие показатели достигаются за месяц. Иванов считает, что в России возможны лишь скидки в пределах 100-200 тыс. рублей, но это не приведет к росту общего спроса, а лишь изменит распределение продаж между моделями и брендами.