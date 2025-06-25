В 2025 году импорт авто в Россию через страны бывшего СССР ощутимо сократился

За период с января 2022 по май 2025 года в Россию из государств бывшего СССР было поставлено 311,8 тысяч новых легковых автомобилей. Наибольшие объемы пришлись на 2023 и 2024 годы, когда в страну поступило 126,6 и 124,3 тысяч машин.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал о том, что за первые пять месяцев 2025 года объем испорта составил почти 19 тысяч единиц, что на 74% меньше, чем за тот же период годом ранее. Основным каналом поставок оставались Киргизия и Казахстан.

Через Киргизию (объем поставок — 137 тысяч) чаще всего везли новые автомобили брендов Geely, Toyota и Lixiang. Казахстан, на который пришлось 99,3 от всех импортированных машин, поставлял в основном Hyundai, Kia и Toyota. Белоруссия обеспечила ввоз 54,8 тысячи авто — преобладали BMW, Mercedes-Benz и Toyota. А в рейтинге армянского импорта (14,9 тысячи единиц) лидируют Toyota, Mazda и Volkswagen.

Грузия и Азербайджан внесли меньший вклад в общий результат бывших союзных республик, отправив в нашу страну 4,45 и 1,36 тысячи автомобилей. В Грузии в топ-3 вошли Toyota, Lexus и BMW, а в Азербайджане — Toyota, Lexus и Chevrolet. Напомним, что, как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», в мае власти Грузии ввели запрет для граждан России и Белоруссии на вывоз машин из их страны.

Параллельно с поставками через СНГ продолжался масштабный ввоз автомобилей напрямую из Китая. За тот же период в Россию поступило более 1,5 миллиона новых машин, что в пять раз превысило объемы, завезенные через соседние страны.