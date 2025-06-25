Майские поставки южнокорейских легковушек в Россию просели на 5%

По итогам последнего весеннего месяца в нашу страну из Южной Кореи привезли легковые автомобили, которые оцениваются в $85,9 млн. Прежде доля импорта из Сеула стабильно росла на протяжении четырех месяцев.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сведения корейской статистической службы. Несмотря на майскую почти 5-процентную просадку, оказалось, что объемы экспорта выросли в два раза по сравнению с прошлым годом.

В общей сложности с января по май РФ потратила на легковые машины из Южной Кореи в 1,4 раза больше, чем 12 месяцев назад. Если говорить о конкретной сумме, речь идет о $332,3 млн. За прошлый год на те же цели ушло $588,8 млн.

Большая часть автомобилей из Страны утренней свежести, приехавших в РФ в мае, оснащены бензиновыми моторами объемом от 1,5 до 3,0 л. Они оцениваются в $63,1 млн.