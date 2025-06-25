Exeed готовит к премьере новую гибридную версию кроссовера TXL

Кроссовер Exeed TXL с последовательной гибридной установкой, известный под внутрезаводским индексом E0S, попал в объективы камер фотошпионов. И судя по снимкам, техническими изменениями дело не ограничится — тестовая машина отличается и внешне.

Фотографии тестового Exeed TXL с новой силовой установкой обнаружили на просторах «поднебесных» соцсетей наши коллеги из «Китайских автомоибилей». Похоже, новинка получит массивную радиаторную решетку и раздельные дневные ходовые огни.

В салона установлен «парящий» центральный дисплей мультимедиа-системы, а также две беспроводные зарядки для гаджетов. Кроме того, свое местоположение изменил селектор коробки передач — он перебрался с центрального тоннеля на подрулевой переключатель.

Ранее Exeed E0S демонстрировали на закрытой презентации в Китае, где подтвердили, что кроссовер обзаведется последовательной гибридной силовой установкой. Это означает, что двигатель внутреннего сгорания в системе работает исключительно как генератор для электромотора.

Выход новой модификации Exeed TXL на китайский рынок может состояться в ближайшие месяцы. Российские перспективы такой версии не ясны. Однако учитывая, что эта модель официально продается в нашей стране, можно предположить, что до РФ она тоже рано или поздно доберется.