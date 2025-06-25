Китайцы «раздувают» продажи, экспортируя новые авто под видом подержанных

Китайские автомобильные компании активно используют схему экспорта новых машин под видом подержанных, чтобы поддерживать статистику продаж и осваивать зарубежные рынки. Эта практика, поощряемая региональными властями, позволяет производителям показывать рост, несмотря на переизбыток продукции внутри страны.

В 2024 году почти 90% официально учтенных машин с пробегом таковыми не являлись

Reuters сообщает, что тысячи автомобилей, сошедших с конвейера, регистрируются в Китае, а затем сразу перепродаются за границу как подержанные. Основными направлениями экспорта стали Россия, Центральная Азия и Ближний Восток. В 2024 году почти 90% из 436 тыс. официально учтенных машин с пробегом фактически были новыми.

Местные власти поддерживают эту схему, предоставляя налоговые льготы и упрощая процедуры экспорта. В 20 регионах Китая, включая Гуандун и Сычуань, действуют программы стимулирования таких продаж. Для местных чиновников это способ выполнить плановые экономические показатели, а для автопроизводителей — зафиксировать формальные продажи.

Изначально схема касалась в основном бензиновых моделей, но теперь распространилась и на электромобили, которые пользуются господдержкой. Тем временем растущие объемы экспорта вызывают обеспокоенность за рубежом. Некоторые страны, включая Россию и Иорданию, уже вводят ограничения на ввоз таких машин.

Внутри Китая практика также подвергается критике. Отдельные производители опасаются, что массовый вывоз новых автомобилей под видом подержанных наносит ущерб репутации брендов. При этом конкуренция среди экспортеров растет, снижая прибыльность бизнеса.

Ситуация усугубляет и без того напряженную обстановку на мировом авторынке, где Китай сталкивается с обвинениями в демпинге. Власти пока не вводят жестких запретов, но давление на отрасль усиливается.