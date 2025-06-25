Названа дата старта продаж обновленного седана MG 5 в Китае

В ходе обновления четырехдверный «поднебесный» MG 5 получил изменения и снаружи, и внутри. Но это касается только дизайна, техническая начинка осталась узнаваемой. Новинка будет доступна покупателям в Китае уже с 30 июня. Вполне возможно, что со временем она доедет и до нас.

В России эта модель тоже официально продается

Дату начала продаж на родине седана гольф-класса MG 5, пережившего обновление, рассекретил ресурс «Китайские автомобили» в своем новостном телеграм-канале. Ожидается, что в моторную гамму по-прежнему будет входить парочка силовых установок. Речь идет о 1,5-литровом 129-сильном атмосферннике и наддувном агрегате, выдающем 181 л.с. при аналогичном объеме. Переключением передач заведует бесступенчатая трансмиссия или 7-диапазонный «робот».

На рынке Поднебесной дореформенная машина оценивается примерно в 1,08 млн рублей в пересчете на наши деньги. У нас сегодня просят 2,28 млн.

Напомним, MG исконно является британским автомобильным брендом, но его выкупил китайский концерн SAIC. Сейчас, несмотря на небольшие продажи, марка не собирается уходить из России.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал все особенности MG 5 для отечественного рынка, а также плюсы и минусы, обнаруженные в ходе тест-драйва. Более того, мы недавно успели прокатиться на родственном лифтбэке MG 6.