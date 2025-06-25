По итогам мая авторынок России опустился на шестое место крупнейших в Европе

По итогам минувшего месяца российский рынок новых автомобилей выбыл из первой пятерки крупнейших в Европе, пропустив вперед Испанию, которая отставала в апреле всего на четыре тысячи реализованных машин. Теперь наша страна находится на шестом месте.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим агентством «Автостат» на основании данных Ассоциации производителей автомобилей Европы (АСЕА). Уточняется, что лидером рейтинга осталась Германия, где реализовали 239 297 авто (+1,2% к маю 2024 года). Следом расположились Великобритания (150 070 шт., +1,6%) и Италия (139 484 шт., -0,1%).

Франция заняла четвертое место с результатом 123 918 проданных машин (-12,3%), а Испания замкнула пятерку лидеров, достигнув показателя в 112 820 единиц (+18,6%). В России же за отчетный период было реализовано 91 218 новых легковых автомобилей, что на 28,3% ниже показателей прошлого года.

Стоит отметить, что ни одна из остальных европейских стран в мае не смогла преодолеть рубеж в 50 тысяч проданных легковушек. Впрочем, в апреле ситуация была аналогичная.