По итогам мая авторынок России опустился на шестое место крупнейших в Европе

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим агентством «Автостат» на основании данных Ассоциации производителей автомобилей Европы (АСЕА). Уточняется, что лидером рейтинга осталась Германия, где реализовали 239 297 авто (+1,2% к маю 2024 года). Следом расположились Великобритания (150 070 шт., +1,6%) и Италия (139 484 шт., -0,1%).
Франция заняла четвертое место с результатом 123 918 проданных машин (-12,3%), а Испания замкнула пятерку лидеров, достигнув показателя в 112 820 единиц (+18,6%). В России же за отчетный период было реализовано 91 218 новых легковых автомобилей, что на 28,3% ниже показателей прошлого года.
Стоит отметить, что ни одна из остальных европейских стран в мае не смогла преодолеть рубеж в 50 тысяч проданных легковушек. Впрочем, в апреле ситуация была аналогичная.