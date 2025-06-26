Лифтбэк LADA Granta получил новую версию Active Cross

АВТОВАЗ открыл продажи лифтбэка LADA Granta в новом исполнении Active Cross. Его ключевые отличия — увеличенный клиренс и контрастный обвес кузова. В пресс-службе подчеркивают, что такой формат — кросс-лифтбэк — появился в модельной линейке отечественного бренда впервые.

Просят за пятидверку с увеличенным дорожным просветом от 1 185 000 рублей

На выбор покупателей LADA Granta Active Cross предлагается два двигателя: 8-клапанный мощностью 90 л.с. и 16-клапанный на 106 л.с. Аккомпанирует мотору и в том, и в другом случае механическая коробка передач.

Базовая модификация подразумевает оснащение комплектации Comfort — то есть наличие кондиционера, двух подушек безопасности, аудиосистемы, подогрева передних кресел и зеркал. Старшая, помимо этого, располагает мультимедийной системой LADA EnjoY Pro, камерой заднего вида, парктроником, круиз-контролем, противотуманными фарами, центральным замком с дистанционным управлением и электростеклоподъемниками. Вместо «кондея» в топе идет уже климат-контроль.

Контрастные элементы обвеса кузова не только защищают краску от повреждений, но и придают машине уникальный стиль. Кстати, с появлением исполнения Active Cross в цветовой гамме появился и новый оттенок — ярко-красный «Фламенко». За счет доработанной подвески и колес размерностью 195/55 R15 клиренс модели увеличили до 198 мм, что является весьма неплохим показателем для «легковушки».

Что же касается цен, то за базовую LADA Granta Active Cross, как уже было сказано, дилеры просят от 1 185 000 рублей. За версию со 106-сильным движком — от 1 370 000.