Audi показала самую дешевую версию кроссовера Q3 нового поколения

Прием предзаказов на свежую генерацию паркетника Audi Q3 стартовал в Германии. В связи с этим на сайте бренда заработал конфигуратор, позволяющий оценить базовую версию модели. В пересчете на наши деньги за нее просят 4,06 млн рублей. Сразу скажем, что все топовые «фишки» доступы в качестве опций.

Базовый Audi Q3 представляет собой переднеприводный кроссовер, оснащенный 150-сильным наддувным двигателем объемом 1,5 л семейства TFSI. В качестве дополнения выступает стартер-генератор на 48 В. Переключением передач заведует 7-диапазонный «робот».

Радиаторная решетка базовой «тройки» получила «чешуйки» вместо крупной сетки, предусмотренной в топе. Форма бамперов оказалась спокойнее, ходовые огни — пара крупных LED-секций и одна поскромнее вместо дорогого «пиксельного» рисунка. Корму вместо OLED-фонарей украшают простые, задняя полоса под ними не подает признаков жизни. Предусмотрены 17-дюймовые колесные диски.

Для отделки салона использована обивка из ткани. Черная передняя панель лишена вставок, руль и сиденья — совершенно стандартные, ни спортивных «ковшей», ни усеченной «баранки» нет, что логично. Приборная доска — виртуальная, ее диагональ составляет 11,9 дюйма, можно рассчитывать на 12,8-дюмовый экран мультимедийного комплекса.

Остается добавить, что полноценные продажи нового Audi Q3 начнутся в Европе осенью. Судя по всему, кроссовер будет доступен россиянам исключительно по «серым» каналам.