Кроссовер Exlantix ET в спецверсии Camping edition может приехать в Россию

В середине июня Exeed презентовал специальную версию кроссовера Exlantix ET, адаптированную для путешествий — Camping edition. Теперь же стало известно, что автомобили в этом исполнении могут появиться и в России — в компании рассматривают такую возможность, но окончательное решение пока не принято.

Премьера модели в исполнении для путешествий прошла в Китае

В пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд», говорится, что Exlantix ET в спецверсии Camping edition отличается серым шильдиком, черными противотуманными фарами, 20-дюймовыми дисками с красными суппортами и тягово-сцепным устройством с модулем 12V. Кроме того, автомобиль оснащен разъемом для питания внешних устройств мощностью до 3,3 кВт.

Новая версия сохранила базовые характеристики модели. В салоне установлены сиденья с вентиляцией, подогревом и массажем, включая функцию Zero gravity для переднего пассажира. Багажник объемом 546 литров расширяется до 1835 литров при сложенных задних сиденьях. Аудиосистема Lion Melody включает 23 динамика мощностью 2140 Вт.

Напомним, что российская премьера Exlantix ET состоялась в начале июня, и портал «АвтоВзгляд» уже успел испытать гибридный кроссовер в деле.