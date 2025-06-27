Продажи пикапов с пробегом в России упали ниже рынка

За последний весенний месяц жители нашей страны приобрели 2,6 тыс. подержанных пикапов. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, спрос просел на 7,1%. А это больше, чем майское 4,3-процентное общее падение вторичного авторынка.

Согласно исследованию экспертов аналитического агентства «Автостат», в мае четверть всех проданных б/у пикапов пришлась на «Тойоту»: они разошлись тиражом 656 экземпляров. Вторую строчку заняла Mitsubishi с результатом 457 авто — около 17% от общего объема. Тройку лидеров замыкает наш УАЗ: реализовано 349 пикапов, а это 13% рынка.

В модельном рейтинге титул наиболее востребованного подержанного пикапа в России по-прежнему принадлежит Toyota Hilux. В мае россияне приобрели 584 таких автомобиля. Следом идет Mitsubishi L200: новых владельцев нашли 456 экземпляров. Третьим стал УАЗ «Пикап» с результатом в 349 перепроданных пикапов.

Остается сказать, что с января по май рынок пикапов с пробегом в РФ вышел в плюс, но всего на 1%. За этот период по стране разъехались 13,4 тыс. грузовичков.