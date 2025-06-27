Могут ли в России подешеветь китайские автомобили? Ответ отрицательный

Министерство промышленности и информационных технологий Китая пришло в ужас от накала ценовых войн на автомобильном рынке Поднебесной. Оно пообещало бороться с практикой бесконтрольного снижения цен, которая подрывает основы экономики отрасли. Комментарий портала «АвтоВзгляд»: нам бы их проблемы.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) — ведомства с названием Минпромторг в этой стране не существует — выпустило предупреждение автопроизводителям, что не потерпит так называемой конкуренции инволюционного стиля и усилит надзор за отраслью. Незадолго до этого Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) выступила с призывом к участникам рынка сохранять честную конкуренцию и избегать дестабилизирующих практик.

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ ТУТ

Министерство и ассоциация всполошились из-за скидочного безумия, охватившего китайский авторынок, и в первую очередь, сегмент электромобилей, составляющих значительную долю автопарка страны. Законность конкурентного ценообразования никем не подвергается сомнению, однако оно не должно идти в ущерб основам отрасли — считают власти.

Однако за последний год большинство производителей — от лидера BYD до таких сильных игроков, таких как Geely и Chery — снизили цены на десятки моделей, чтобы удержать или увеличить свою долю рынка. К примеру, BYD только в конце мая скорректировал ценники более чем 20 моделей в сторону уменьшения, вызвав новую волну скидок по всей отрасли.

Фото портала «АвтоВзгляд»

Ценовые войны на авторынке КНР ведутся не первый год — к крайней озабоченности правительства и к вящему удовольствию простых автовладельцев. Такое состояние прямо противоположно тому, что мы наблюдаем в России — полное удовлетворение стоимостью автомобилей со стороны властей и резкое недовольство водителей, безуспешно пытающихся голосовать против конских ценников рублем.

«Российская газета» озаботилась тем, чтобы собрать мнение авторитетных экспертов авторынка по поводу того, возможно ли в нашей стране снижение цен на легковушки до уровня, сравнимого с китайским, в ближайшей обозримой перспективе.

К сожалению, все эксперты хором сказали свое твердое «нет». Их аргументы просты — в Китае огромные объемы выпуска продукции, которые позволяют удерживать низкие цены. Там невысокие налоги и дешевая логистика. В отличие от России.

СГОВОР: ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?

Картина отечественного автопрома принципиально иная. Объемы собственного производства мизерные — в Поднебесной ежемесячно выпускается в два раза больше автомобилей, чем у нас за год. Поэтому тут резервов для снижения цен не просматривается. Значительная часть машин поступает из-за рубежа.

Фото портала «АвтоВзгляд»

— К изначальной стоимости добавляется транспортировка, логистика, страховки, утилизационный сбор, таможня и НДС. Например, если автомобиль стоит в Китае 1,2 млн рублей, то в России его цена может составить 2,5-3 млн рублей, — рассказывает «Российской газете» директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина. — Снизить цены на автомобили в России можно, но для этого нужно пересмотреть и упростить импортные пошлины, уменьшить утилизационные сборы, усилить локальное производство и сервисную инфраструктуру. Пока таких изменений не планируется...

Умри, Денис, лучше не напишешь!

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев считает, что цены реальны. Импортеры из Китая ведут в нашей стране независимую друг от друга ценовую политику, и здесь с его мнением не соглашусь.

Их действия выглядят до того скоординированными и однонаправленными, что невольно напрашивается вывод о картельном сговоре, причем участвуют в нем не только китайские, но и отечественные бренды.

Про то, что бедные производители вкупе с дилерами работают практически себе в убыток — это мы слышим уже как минимум 12 лет. То они страдают от кризиса, то пытаются наверстать упущенную в кризис прибыль, то им курс рубля мешает, то утильсбор.

Но результат всегда один: свои проблемы они синхронно решают исключительно за наш счет. А в отличие от китайских коллег, живо реагирующих на кризисные явления в автопроме, наш Минпромторг и ФАС не чешутся. Их все устраивает.