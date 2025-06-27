Voyah объявила дату российской премьеры гибридного седана Passion EVR

Гибридный седан Voyah Passion EVR с увеличенным запасом хода официально дебютирует в нашей стране в июле 2025 года. Это произойдет в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, где, в том числе, производитель раскроет и цены на машину, и объявит о старте приема предзаказов на нее.

В основе Passion EVR лежит интеллектуальная платформа Essa. В состав силовой установки входит 136-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,5 л, играющий роль генератора для зарядки тяговой батареи емкостью 43 кВтч. Непосредственно за движение отвечает пара электродвигателей, обеспечивающих суммарную отдачу в 394 л.с. и тягув 590 Нм. В результате седан выезжает из первой «сотни» за 5,9 секунды. Запас хода в гибридном режиме составляет 1000 километров, на чистом электричестве — до двух сотен км.

Плавность хода обеспечивает адаптивная пневмоподвеска. «Умная» система управления умеет анализировать и даже прогнозировать состояние дорожного рельефа. Его сканирует камера, оценивающая ситуацию на десятки метров вперед. Помимо всего прочего, клиренс регулируется в диапазоне 65 мм. Дополнительную устойчивость авто дает полный привод.

В салоне установлена тройка дисплеев, которые должны восприниматься как одно целое. Они образуют универсальный информационно-развлекательный кластер вкупе с экранами на центральной консоли и на заднем ряду. Приборная панель — цифровая. За безопасность на борту отвечают два десятка электронных ассистентов водителя.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал о предварительном ценнике Voyah Passion EVR.