Китайские автомобили лидируют в объемах альтернативного импорта в Россию

Рынок альтернативных поставок остается динамичным, реагируя на изменения спроса и логистических возможностей. В ближайшие месяцы тенденции могут измениться, но пока китайские марки сохраняют уверенное первенство в этом процессе.

За три года в страну ввезли почти полмиллиона новых машин

Глава «Автостата» Сергей Целиков в своем телеграмм-канале сообщил, что с 2022 года в Россию по схемам альтернативного импорта поступило 477 000 новых легковых автомобилей. Наибольшую долю в этих поставках заняли китайские производители, обеспечившие почти половину всего ввезенного объема. Японские и немецкие марки также сохраняют значительное присутствие, занимая второе и третье места. Корейские автомобили хотя и уступают лидерам, также остаются заметным игроком на рынке.

Динамика изменений ввоза демонстрировала резкий рост в 2023 году, когда в страну поступило более 225 000 машин. В 2024-м объемы немного снизились: до 181 200 экземпляров, а за первые пять месяцев 2025 года по неофициальным схемам в страну попало 34 900 единиц транспортных средств.

Среди конкретных моделей безусловным лидером стал Geely Monjaro, поставки которого превысили за указанный период 34 400 экземпляров. За ним следуют электрокроссоверы Lixiang L7 (16,1 тыс.) и L9 (13,4 тыс.), а также традиционно популярные у россиян Toyota Camry (15,5 тыс.) и RAV4 (11,4 тыс.).

Интересно, что японские и немецкие авто, несмотря на сокращение официальных поставок, продолжают поступать в страну в значительных количествах. Что свидетельствует о сохраняющемся спросе на проверенные временем бренды.