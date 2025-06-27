Россияне стали резко экономить на автокредитах

В мае 2025 года средний размер автокредита в России составил 1,27 млн рублей, что на 9,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в мае 2024 года заемщики в среднем брали на покупку автомобиля 1,41 млн рублей.

Граждане страны одалживают у банков все меньше денег для покупки машины

Однако портал «Финмаркет» подчеркнул, что при всем при том, по сравнению с апрелем текущего года наблюдается небольшой рост среднего чека автозайма — на 0,9%. Причем тенденция к увеличению сумм привлеченных средств на покупку ТС сохраняется уже третий месяц подряд.

Лидерами по объему запрошенных потребителями автокредитов стали Москва (1,72 млн рублей), Московская область (1,56 млн рублей) и Санкт-Петербург (1,49 млн рублей). Также в верхней части рейтинга расположились Краснодарский край (1,39 млн руб.) и Ленинградская область, где средний размер «одолжения» составил 1,39 млн рублей (1,39 млн руб.).

Наибольшее снижение просьб граждан в финансовой помощи зафиксировано в Воронежской (-14,0%), Калужской (-12,8%) и Тульской (-12,6%) областях. Единственным регионом из ТОП-30, где обсуждаемый показатель вырос, оказалась Иркутская область с приростом в 7,8%.

Снижение «автокредитных аппетитов» граждан началось еще в середине 2024 года, когда Банк России ввел серьезные ограничения на подобные операции. А наибольшее их падение пришлось на февраль 2025 года, после которого, правда, последовала стабилизация. Хотя и сегодня банки сохраняют осторожность, выдавая кредиты преимущественно заемщикам с низкой долговой нагрузкой.