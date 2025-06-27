GAC объявил цену и дату начала продаж кроссовера GS8 в исполнении Dragon

Кроссовер GAC GS8 в новой версии Dragon поступит в российскую продажу 1 июля. Стартовая цена — 4 599 000 рублей. Правда, пока непонятно: с учетом скидок по спецпредложениям или без таковых.

GAC GS8 в исполнении Dragon отличается, в первую очередь, дизайном. Что касается передней части, то решетка радиатора стала крупнее, а ее ячейки выполнены в стиле «драконьей чешуи». Сзади появились вертикальные LED-фары и переоформленный бампер. Колпаки колес теперь зафиксированы, чтобы логотип GAC всегда оставался в ровном, горизонтальном положении.

При открытии дверей активируется световая анимация, а на дорожное покрытие проецируется логотип. На выбор покупателя предложат пять цветов кузова — черный, белый, серый, серебристый и зеленый, а также три варианта отделки салона — белый, коричневый и черный.

Внутри установлена мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и сервисов VK. Также интегрирована платформа «Яндекс Авто» с картами, музыкой и аудиокнигами. Через приложение GAC App можно дистанционно управлять климат-контролем, отслеживать местоположение автомобиля и настраивать уведомления.

В пресс-релизе уточняется, что GAC GS8 Dragon будет доступен в двух модификациях — бензиновой и гибридной. Однако их технические характеристики пока не раскрываются. Очевидно, этой информацией производитель поделится в день запуска новинки.