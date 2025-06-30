Ключевой вопрос: почему в России не будут дешеветь автомобили

Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, сделал сенсационное заявление. Он не исключил, что с сентября Банк России начнет снижать ключевую ставку почти так же активно, как прежде ее задирал. Однако портал «АвтоВзгляд» считает, что автомобильному рынку России до этого дела нет.

Глава РСПП Александр Шохин заявил агентству ТАСС: «Простор для снижения ключевой ставки, безусловно, есть: цифры по инфляции этому способствуют, результаты охлаждения экономики в ряде отраслей. Даже наблюдаются признаки не охлаждения, а переохлаждения.

Поэтому я думаю, что не факт, что в июле будет ставка снижаться, но если Центральный банк дотянет до сентября, то снижение должно быть не на 1 процентный пункт. То есть, я думаю, что надо снижать до 18% уже — как минимум. И к концу года, я думаю, что она должна быть 13-15%".

«НАШЕ ВСЕ» НЕ СРАБОТАЛО

Осилили? Даже с учетом всех этих псевдонаучных терминов вроде «перегрев» и «охлаждение»? Ну тогда завидую белой завистью, ибо смысла их не понимаю. И не только я. Вот, например, доктор экономических наук Никита Кричевский также в недоумении:

Фото globallookpress.com

— Каждый день сижу на «ленте», регулярно просматриваю профильные государственные сайты, постоянно общаюсь с высшей бюрократией, но ни от кого так и не услышал, что конкретно означает «перегрев». На мой взгляд, «перегрев» — это всего лишь «хорошая мина при плохой игре» или демагогия ЦБ, направленная на сокрытие неудач в борьбе с тарифной инфляцией...

Опа... Неожиданно. Ведь борьба с инфляцией — это наше все. А откуда она вообще взялась, эта инфляция? На сей вопрос ответил президент страны, который в отличие от экономически-финансового чиновничества говорит народу все как есть: «Шесть целых три десятых процента ВВП России на нужды обороны — это 13,5 триллионов рублей. А весь наш ВВП — 223 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 — это много или мало? Немало. Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией».

Я больше скажу. Если бы с инфляцией взялся бороться сам Владимир Путин, то ее точно загнали бы в приемлемые рамки — говорю это без всякой сервильности. Но он, к сожалению, не пятидесятиголовый гекатонхейр и не может в одиночку разруливать все насущные проблемы. А те, кому поручен этот конкретный участок, не справились. Кира Анатольевна явно не способна!

Положившись на монетарный инструментарий, рекомендуемый как панацея от всех бед печально известной НИУ ВШЭ, борцы с инфляцией явно выбрали неподходящий инструмент, что видно по результатам их деятельности.

Фото globallookpress.com

ПОЕЗД УШЕЛ

Перейдем к автопрому. Поскольку выделение значительных средств на оборону страны абсолютно необходимо, то и инфляция никуда в ближайшее время не денется. По крайней мере, пока наши упертые экономисты-финансисты, некоторые из которых не имеют даже ученой степени, будут продолжать гнуть свою монетаристскую линию.

Это значит, что ключевая ставка кардинально не понизится, а именно она во многом послужила триггером коллапса на авторынке. Кредит — двигатель экономики, а, соответственно, и такой важной народно-хозяйственной отрасли, как автопром. Ныне учетная ставка Банка России дала по рукам, не сказать еще грубее, и немногим отечественным производителям, и импортерам, и дилерам.

Кроме того, она испортила жизнь массе простых обывателей, решивших купить или поменять автомобиль. При этом, своей главной задачи она, что очевидно, не решила. И даже если вдруг Банк России решится отойти от выбранной им стратегии борьбы с инфляцией и ставку снизит, то поезд уже ушел.

Цены на машины не упадут, ибо никогда такого не было, и впредь не случится. Дураков нет. Конечно, кроме действий ЦБ свою роль сыграли и другие факторы, о чем портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно. Так вот именно этот аргумент и будет предъявлен возмущенному потребителю.

А если и он не сработает, то найдется еще масса умных отговорок — в чем-чем, а в этом недостатка не будет, как мы убедились после окончания финансового кризиса начала 2010-х годов.