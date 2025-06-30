Ключевой вопрос: почему в России не будут дешеветь автомобили

Глава РСПП Александр Шохин заявил агентству ТАСС: «Простор для снижения ключевой ставки, безусловно, есть: цифры по инфляции этому способствуют, результаты охлаждения экономики в ряде отраслей. Даже наблюдаются признаки не охлаждения, а переохлаждения.
Поэтому я думаю, что не факт, что в июле будет ставка снижаться, но если Центральный банк дотянет до сентября, то снижение должно быть не на 1 процентный пункт. То есть, я думаю, что надо снижать до 18% уже — как минимум. И к концу года, я думаю, что она должна быть 13-15%".
«НАШЕ ВСЕ» НЕ СРАБОТАЛО
Осилили? Даже с учетом всех этих псевдонаучных терминов вроде «перегрев» и «охлаждение»? Ну тогда завидую белой завистью, ибо смысла их не понимаю. И не только я. Вот, например, доктор экономических наук Никита Кричевский также в недоумении:
— Каждый день сижу на «ленте», регулярно просматриваю профильные государственные сайты, постоянно общаюсь с высшей бюрократией, но ни от кого так и не услышал, что конкретно означает «перегрев». На мой взгляд, «перегрев» — это всего лишь «хорошая мина при плохой игре» или демагогия ЦБ, направленная на сокрытие неудач в борьбе с тарифной инфляцией...
Опа... Неожиданно. Ведь борьба с инфляцией — это наше все. А откуда она вообще взялась, эта инфляция? На сей вопрос ответил президент страны, который в отличие от экономически-финансового чиновничества говорит народу все как есть: «Шесть целых три десятых процента ВВП России на нужды обороны — это 13,5 триллионов рублей. А весь наш ВВП — 223 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 — это много или мало? Немало. Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией».
Я больше скажу. Если бы с инфляцией взялся бороться сам Владимир Путин, то ее точно загнали бы в приемлемые рамки — говорю это без всякой сервильности. Но он, к сожалению, не пятидесятиголовый гекатонхейр и не может в одиночку разруливать все насущные проблемы. А те, кому поручен этот конкретный участок, не справились. Кира Анатольевна явно не способна!
Положившись на монетарный инструментарий, рекомендуемый как панацея от всех бед печально известной НИУ ВШЭ, борцы с инфляцией явно выбрали неподходящий инструмент, что видно по результатам их деятельности.
ПОЕЗД УШЕЛ
Перейдем к автопрому. Поскольку выделение значительных средств на оборону страны абсолютно необходимо, то и инфляция никуда в ближайшее время не денется. По крайней мере, пока наши упертые экономисты-финансисты, некоторые из которых не имеют даже ученой степени, будут продолжать гнуть свою монетаристскую линию.
Это значит, что ключевая ставка кардинально не понизится, а именно она во многом послужила триггером коллапса на авторынке. Кредит — двигатель экономики, а, соответственно, и такой важной народно-хозяйственной отрасли, как автопром. Ныне учетная ставка Банка России дала по рукам, не сказать еще грубее, и немногим отечественным производителям, и импортерам, и дилерам.
Кроме того, она испортила жизнь массе простых обывателей, решивших купить или поменять автомобиль. При этом, своей главной задачи она, что очевидно, не решила. И даже если вдруг Банк России решится отойти от выбранной им стратегии борьбы с инфляцией и ставку снизит, то поезд уже ушел.
Цены на машины не упадут, ибо никогда такого не было, и впредь не случится. Дураков нет. Конечно, кроме действий ЦБ свою роль сыграли и другие факторы, о чем портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно. Так вот именно этот аргумент и будет предъявлен возмущенному потребителю.
А если и он не сработает, то найдется еще масса умных отговорок — в чем-чем, а в этом недостатка не будет, как мы убедились после окончания финансового кризиса начала 2010-х годов.