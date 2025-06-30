Российский рынок новых авто продемонстрировал небольшой рост в конце июня

Наибольший прирост показал сегмент легковых автомобилей, где продажи выросли на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Коммерческий транспорт также продемонстрировал положительную динамику, хотя и менее выраженную.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале сообщил, что за последнюю неделю июня рост продаж на автомобильном рынке укрепился. Этому способствовали как традиционное для конца квартала увеличение активности дилеров, так и продолжающиеся специальные предложения от производителей.

Легковые автомобили сохраняют стабильность: предварительные данные за июнь указывают на результаты, близкие к майским. Продажи выросли на 10% по сравнению с предыдущей неделей и составили 25 876 штук.

В то же время ситуация в сегменте коммерческого транспорта выглядит неоднородной. Легкие и средние грузовики пока не достигают объемов продаж, зафиксированных в прошлом месяце. Легкие коммерческие авто показали рост на 8%, достигнув 1586 единиц, а среди грузовиков объемы увеличились на 18% (1091 шт.), включая тяжелую технику (HCV), которая вышла в плюс на 18% (857 шт.).