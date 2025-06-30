На российском рынке новых авто доля машин с АКП превысила 70%

Еще два десятилетия назад только каждый пятый новый автомобиль в России оснащался автоматической коробкой передач. Однако с тех пор предпочтения покупателей кардинально изменились, и сегодня «автомат» уверенно лидирует на рынке.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале рассказал, что, несмотря на временные колебания, связанные с кризисами и изменением структуры рынка, тенденция перехода на «автомат» за прошедшие 20 лет оставалась неизменной.

Так, в 2010 году доля машин с АКП составляла около трети от общего объема продаж, а к 2014-му приблизилась к 50%. К 2021 году две трети новых автомобилей уже продавались с «автоматом». После кратковременного снижения в 2022-м доля авто с АКП восстановилась и в первой половине 2025 года впервые преодолела 70-процентный рубеж.

Некоторые производители продолжают выпускать преимущественно модели с механической трансмиссией. Например, УАЗ и LADA остаются верны «механике», 100% и 82% их автомобилей имеют три педали. Марка Solaris также сохраняет значительную долю МКП — около 17%. Не отстает и «Москвич», у которого почти каждый пятый автомобиль комплектуется ручной коробкой (21%).

Среди китайских марок доля машин МКП в среднем не превышает 6%, однако у отдельных брендов она значительно выше. Так, Great Wall и JAC предлагают механическую коробку в 35% и 32% новых автомобилей, а у Kaiyi и BAIC этот показатель составляет 20% и 13%. При этом у Chery (10%), Haval (9%) и Jetour (7%) доля «механики» остается на невысоком уровне.