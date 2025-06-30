В России начали регистрировать новый автомобильный бренд iCaur

Компания Chery приступила к подготовке своего суббренда iCaur к выходу на российский рынок. О том, что эта марка официально придет в нашу страну, стало известно еще пару недель назад. Теперь китайцы регистрируют соответствующий торговый знак: документы подали в Роспатент 27 июня.

Китайская марка планирует выход на наш рынок в 2026 году

О том, что Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) принял заявку на регистрацию товарного знака iCaur, сообщили «Известия». В документах указано соответствие 12-му классу (транспортные средства) по международной классификации товаров и услуг. Прочих подробностей нет.

Напомним, что рыночная история марки iCaur (в Китае — iCar) началась в 2023 году — этот бренд предлагает электромобили и гибриды. Какие именно модели приедут в Россию, пока непонятно. Наверняка известно лишь то, что запуск iCaur в нашей стране состоится в 2026-м, о чем в середине июня официально объявили представители материнской Chery.

А чуть более подробно о новом игроке портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.