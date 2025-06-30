В России назвали самые популярные машины у зумеров и бумеров

Как сообщают эксперты сервиса «Авто.ру», оценившие поведение пользователей своей платформы за первые шесть месяцев текущего года, для зумеров интереснее всего стали электрокары и гибриды. Однако нехватка денег заставляет молодое поколение покупать традиционные модели с бензиновыми двигателями, останавливаясь в 39% случаев на 15-летних автомобилях.
Пока большинство россиян мечтает о кроссоверах, 41,4% зумеров интересуются седанами. Кстати, из поколения X на них положили глаз только 22,5%. В итоге у россиян помоложе «Лада» возглавляет первую пятерку востребованных автобрендов, причем рядом с «Грантой» соседствуют вазовская «семерка» и даже «четверка». А мечты тех, кто родился с 1997 по 2010 год, устремлены к родстерам и кабриолетам.
В свою очередь, миллениалы (29-44 лет) сосредоточены на BMW с небольшим пробегом и Toyota Camry. А поколение X (45-59 лет) больше других ценит авто с дизельными моторами, утилитарные и вместительные. Лидером в этом плане стала Toyota RAV4. Бумеры, будучи старше 60 лет, любят простоту в обслуживании, узнаваемые бренды и модели, что двигает «Ладу» в топ, как и у зумеров.