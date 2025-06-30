В России назвали самые популярные машины у зумеров и бумеров

Задумываясь о приобретении автомобиля, миллениалы и поколение X чаще выбирают кроссоверы, а зумеры больше склоняются к доступным седанам. Но если бумеры берут новую LADA Granta, то молодежи приходится довольствоваться экземплярами, выпущенными больше 10 лет назад.

Как сообщают эксперты сервиса «Авто.ру», оценившие поведение пользователей своей платформы за первые шесть месяцев текущего года, для зумеров интереснее всего стали электрокары и гибриды. Однако нехватка денег заставляет молодое поколение покупать традиционные модели с бензиновыми двигателями, останавливаясь в 39% случаев на 15-летних автомобилях.

Пока большинство россиян мечтает о кроссоверах, 41,4% зумеров интересуются седанами. Кстати, из поколения X на них положили глаз только 22,5%. В итоге у россиян помоложе «Лада» возглавляет первую пятерку востребованных автобрендов, причем рядом с «Грантой» соседствуют вазовская «семерка» и даже «четверка». А мечты тех, кто родился с 1997 по 2010 год, устремлены к родстерам и кабриолетам.

В свою очередь, миллениалы (29-44 лет) сосредоточены на BMW с небольшим пробегом и Toyota Camry. А поколение X (45-59 лет) больше других ценит авто с дизельными моторами, утилитарные и вместительные. Лидером в этом плане стала Toyota RAV4. Бумеры, будучи старше 60 лет, любят простоту в обслуживании, узнаваемые бренды и модели, что двигает «Ладу» в топ, как и у зумеров.