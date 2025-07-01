К концу июня Toyota вернулась в топ-10 брендов российского авторынка

По итогам последней полноценной недели июня в России нашли своих владельцев 524 новые легковушки с шильдиками Toyota. Такие показатели позволили японскому бренду снова войти в первую десятку лидеров отечественного автомобильного рынка, хотя официальные поставки в нашу страну так и не налажены.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, Toyota последний раз попадала в топ-10 не так давно — три недели назад. Номером один остается наша LADA, пристроившая 6587 штук с 23 по 29 июня. На втором месте расположилась Chery, из дилерских шоу-румов которой уехало 2862 автомобиля. Тройку лидеров замыкает Haval благодаря продажам 2546 машин.

Следом в марочном рейтинге идут Changan и Geely, реализовавшие 1748 и 1719 легковушек соответственно. Тысячный барьер смогла перешагнуть Belgee из дружественной Белоруссии, ее продукция разошлась тиражом 1222 авто. В конец списка попали Jetour, Solaris, GAC, а десятая строчка как раз принадлежит «Тойоте».

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