Стартовали продажи обновленного кроссовера-гибрида Hongqi HS3 в Китае

Hongqi начала на родине продажи обновленного кроссовера Hongqi HS3 с припиской PHEV. Речь идет о версии 2025 модельного года, которую в пересчете на наши деньги оценили в 1,55 млн рублей.

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», в ходе модернизации гибридному кроссоверу HS3 достался от инженеров Hongqi электрический двигатель повышенной мощности. Отдача агрегата выросла до 228 л.с.

Теперь запас хода модели в режиме чистокровной «электрички» составляет 117 км, если говорить о местном цикле CLTC. Задействовав весь свой потенциал, Hongqi HS3 PHEV способен преодолеть гораздо большую дистанцию. Производители утверждают, что на сегодняшний день подразумевается пробег до 1420 км. Это стало возможным как раз благодаря обновлению, повысившему запас хода более чем на три сотни километров.

Ранее портал «АвтоВгляд» рассказал, как ожидания от китайского автопрома разбиваются о российскую реальность, протестировав бензиновый Hongqi HS3, представленный на отечественном авторынке.