В России появилось 20 автомобильных новинок за первую половину 2025 года

По итогам первых шести месяцев текущего года в нашу страну приехало около двух десятков новых моделей автомобилей. Если говорить о «стартовых» результатах продаж, стоит обратить внимание на Chery Tiggo 7L, Haval H7 и F7X, а также Tank 400.

Большинство из них, конечно же, «китайцы»

Статистикой поделился в своем официальном телеграм-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его данным, появившись на рынке в апреле, кроссовер Chery Tiggo 7L к концу июня разошелся тиражом в 2691 экземпляр, что эксперт счел неплохим результатом на нашем падающем рынке. Эта «семерка» заменила самую массовую одноименную модель с припиской Pro Max.

Haval привез к нам в марте среднеразмерный паркетник H7, родственника «Дарго». С тех пор своих владельцев нашли 1216 машин. В конце апреля с тем же шильдиком пожаловал обновленный F7X, чья реализация с мая по июнь составила 515 штук.

На внедорожник с индексом 400 китайская Tank начала собирать заказы еще в феврале. В конце первого летнего месяца в итоге встали на учет 769 машин. При прайс-листе в 6 млн рублей такие цифры г-н Целиком счел успешными.

По мнению аналитика, перспектива в России однозначно есть у GAC GS4 и Empow. «Четверка» — кроссовер, с апреля по июнь продажи составили 306 штук, в случае его четырехдверного собрата — 90 машин.

Кроме того, в нашу страну официально приехали Avatr 11, Omoda C7, Exlantix ET, плюс корейская линейка KGM (бывший SsangYoung) и электрический кроссовер Geely EX5. В свою очередь ROX 01, Bestune T90, Hongqi HQ9 и H6 не смогли перешагнуть барьер в сотню реализованных экземпляров.