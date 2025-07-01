GAC презентовала для России минивэн M8 Lounge с четырехместным салоном

К главным достоинствам GAC M8 Lounge, представленного для нашего рынка, относят внушительные габариты, эксклюзивный салон с компоновкой 2+2 и электромагнитную подвеску, обеспечивающую повышенную плавность хода. По сути, новинка является настоящим офисом на колесах стоимостью 7,5 млн рублей.

Длина M8 Lounge составляет 5212 мм, а колесная база — 3070 мм. Пассажиры второго ряда могут рассчитывать на запас пространства, который в GAC называют непревзойденным. «Авиационные» кресла раскладываются полностью, каждое имеет по десятку регулировок, вентиляцию, подогрев и массажер. Также производители не забыли про беспроводную зарядку для смартфона, порты USB и столики, играющие роль подставки, например, для ноутбука.

Индивидуальным разделителем служит звукоизоляционная перегородка, куда встроен 34-дюймовый мультимедийный дисплей. За ним установлено электрохромное стекло, которое умеет затемняться, сохраняя комфорт каждого пассажира заднего ряда. В результате ничто не должно помешать работе или просмотру любимых фильмов. Помимо всего прочего, предусмотрена независимая система с 13 динамиками и сабвуфером. Чтобы довести комфорт до максимума, инженеры GAC разместили в упомянутой перегородке мини-бар с холодильником.

Подсветка потолка напоминает звездное небо, за микроклимат отвечает трехзонная соответствующая установка, об ароматизации воздуха в салоне тоже позаботились. В целом отделка призвана создать атмосферу роскоши и подчеркнуть премиальность GAC M8 Lounge.

Остается сказать, что минивэн приводит в движение 231-сильный турбомотор объемом 2,0 л. Передачи переключает 8-диапазонный «автомат».