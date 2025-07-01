За июнь продажи новых легковушек в России могли упасть на 25%

По итогам июня продажи новых легковых автомобилей в нашей стране имели все шансы просесть на четверть — до 94,8 тыс. штук. Если такой прогноз справедлив, показатели снизились по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, но выросли относительно мая.

Об этом сообщает РИА Новости. Согласно исследованию экспертов агентства, спрос на новые легковушки в июне мог стать выше на 4% в случае проведения параллели с последним месяцем весны. Тогда речь шла о 91,2 тыс. купленных авто в стране.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», со 2 по 29 июня в России нашли новых владельцев почти 88,5 тыс. легковых машин. За день в среднем удалось пристраивать 3,16 тыс. автомобилей. В прошлом году в июне приобрели 124,4 тыс. экземпляров.

Уточняется, что за прошлый год россияне купили 1,57 млн легковых автомобилей. По сравнению с 2023-м продажи вышли в плюс на 48,4%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, насколько сильно в России просел выпуск легковых автомобилей.