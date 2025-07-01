В России более чем наполовину снизился объем выданных автокредитов

За первые пять месяцев текущего года объем кредитов, выданных россиянам для покупки автомобилей, сократился на 53,1%, если проводить параллель с аналогичным периодом 2024-го. Общая сумма займов составила 457,2 млрд рублей вместо прежних 975,3 млрд.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно подсчетам аналитиков, в январе-мае максимум займов на личный транспорт выдали в Москве, речь идет о сумме 42,5 млрд рублей. Следом идут жители Подмосковья, чей финансовый груз составил 37,3 млрд «деревянных». Тройку лидеров замыкает население Северной столицы благодаря автокредитам, набранным на 25,2 млрд. В первую пятерку удалось войти Краснодарскому краю и Татарстану — 23,4 и 22,5 млрд «кровных» соответственно.

В топ-15 российских регионов, чьи жители больше других погружались в долги из-за желания купить «железного коня», интерес к автокредитам ощутимее всего рухнул в Ростовской области. По сравнению с прошлым годом, объемы займов у местного населения просели на 58,5%. В свою очередь, в этом ключе Первопрестольная ушла в минус на 54,9%, как и Московская область.

Падение выдачи автокредитов с января по май 2025-го эксперты связали с ростом рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине прошлого года.