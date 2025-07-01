Минпромторг разработал меры против ожидаемого 40-процентного спада авторынка

Российский авторынок в 2025 году столкнулся с серьезным спадом, однако Минпромторг готов противодействовать ухудшению ситуации. По словам главы ведомства Антона Алиханова, без принятия дополнительных мер продажи сократятся до серьезных негативных показателей, но уже подготовлены решения, способные смягчить негативный сценарий.

При этом полностью восстановить докризисные показатели в этом году не удастся

На заседании комитета Совета Федерации Алиханов отметил, что 2024 год отрасль завершила с положительной динамикой. Однако 2025-й принес резкое сокращение продаж из-за ужесточения условий автокредитования. В результате за первые пять месяцев рынок упал на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА Новости.

Особенно пострадал сегмент иномарок, тогда как спрос на отечественные автомобили снизился менее значительно. Данные Минпромторга показывают, что за январь-май россияне приобрели 506,5 тыс. новых транспортных средств, из которых 277,1 тыс. пришлось на машины местного производства.

Основной причиной кризиса стало резкое сокращение доступного кредитования. Центробанк ужесточил требования к займам, что привело к фактической заморозке этого способа покупки автомобилей. В таких условиях ведомство вынуждено искать альтернативные пути поддержки отрасли.

Конкретные меры пока не раскрываются. Известно лишь, что их реализация должна начаться в ближайшее время. Ожидается, что принятые решения помогут стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего углубления кризиса.