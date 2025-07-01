Минпромторг разработал меры против ожидаемого 40-процентного спада авторынка

На заседании комитета Совета Федерации Алиханов отметил, что 2024 год отрасль завершила с положительной динамикой. Однако 2025-й принес резкое сокращение продаж из-за ужесточения условий автокредитования. В результате за первые пять месяцев рынок упал на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА Новости.
Особенно пострадал сегмент иномарок, тогда как спрос на отечественные автомобили снизился менее значительно. Данные Минпромторга показывают, что за январь-май россияне приобрели 506,5 тыс. новых транспортных средств, из которых 277,1 тыс. пришлось на машины местного производства.
Основной причиной кризиса стало резкое сокращение доступного кредитования. Центробанк ужесточил требования к займам, что привело к фактической заморозке этого способа покупки автомобилей. В таких условиях ведомство вынуждено искать альтернативные пути поддержки отрасли.
Конкретные меры пока не раскрываются. Известно лишь, что их реализация должна начаться в ближайшее время. Ожидается, что принятые решения помогут стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего углубления кризиса.