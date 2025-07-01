Продажи кроссовера-гибрида GAC GS8 Dragon стартовали в России

Согласно задумке GAC, новый GS8 Dragon с маркировкой HEV должен обеспечить комфорт в путешествиях по любым дорогам независимо от погодных условий. Кроссовер, «вооруженный» высокоэффективной гибридной силовой установкой, обойдется россиянам минимум в 5,4 млн рублей.

GAC GS8 Dragon HEV приводит в движение тандем традиционного бензинового мотора объемом 2,0 л и электродвигателя. Суммарная отдача составляет 427 л.с. С места до «сотни» кроссовер ускоряется за 6,9 секунды, расход горючего в смешанном цикле укладывается в 7,8 л. Силовая установка должна работать практически бесшумно, позволяя водителю и пассажирам вести беседу в трехрядном шестиместном салоне вполголоса.

В свежий дизайн-пакет гибридного GS8 Dragon вошла радиаторная решетка, напоминающая драконью чешую, переработанные бамперы и свежее прочтение 20-дюймовых колесных дисков. Внутри установлен обновленный мультимедийный комплекс с русифицированным интерфейсом и встроенными сервисами Яндекса и VK. Кстати, многими функциями «китайца» можно управлять дистанционно с помощью приложения GAC App.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что GAC GS8 Dragon будет доступен жителям нашей страны и в бензиновой версии.