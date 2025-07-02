Стало известно, какие машины в России подешевели к концу июня

Во второй половине июня китайская Haval выставила более демократичные прайсы на кроссоверы Jolion и M6 прошлого года выпуска. За тот же период стала дешевле вся корейская линейка паркетников и внедорожников KGM (бывший SsangYong).

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные ресурса «Цена Авто». Популярный Haval Jolion скинул сотню тысяч «целковых», став привлекательнее по стоимости на 3,7 — 5,3%. Новая вилка цен китайского SUV лежит в диапазоне 1 799 000 — 2 599 000 рублей. Стоимость «Джолиона» понизили за первый летний месяц дважды, подчеркнули эксперты. В свою очередь, M6 с шильдиком того же бренда лишился 50-тысячной надбавки, потеряв в цене 2,3 — 2,4%. В итоге это вылилось в 2 029 000 — 2 149 000 «кровных».

В случае KGM дисконт гораздо ощутимее. Например, субкомпактный кроссовер Tivoli оказался доступнее на 17,9 — 20,9%, а это уже 750 000 рублей. Таким образом, ценник младшего «корейца» составил 2 840 000 — 3 440 000 «деревянных». За среднеразмерный Korando стали просить от 3 090 000 до 3 990 000 рублей, Torres теперь обойдется в 4 140 000 — 5 340 000 рублей. А при желании приобрести рамный внедорожник Rexton придется расстаться с суммой в размере 5 790 000 — 6 190 000 «целковых».