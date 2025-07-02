Обновленный Haval Dargo попал в объективы «фотошпионов» в Китае

Судя по последнему улову папарацци, «поднебесный» бренд Haval приготовил для Dargo действительно серьезное обновление, затронувшее интерьер. Продажи кроссовера на родине должны стартовать уже этим летом. Возможно, позже SUV привезут и в Россию.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», в ходе обновления Haval Dargo этого модельного года обзаведется свежим прочтением радиаторной решетки, а на пятой двери будет красоваться монофонарь, внутри которого разместят сокращенное название материнского концерна Great Wall Motor — GWM.

Если снаружи «Дарго» решили почти не трогать, то внутри дизайнеры порезвились куда основательнее. Например, «китаец» обзавелся рулевым колесом с парой спиц, а более габаритный «парящий» тачскрин пришел на смену встроенному предшественнику. Предположительно, диагональ экрана составит теперь 14,6 дюйма. В угоду современным тенденциям селектор коробки передач, скорее всего, переедет на рулевую колонку. В целом салон получил новые материалы отделки с иными цветами.

К сожалению, технические характеристики новинки пока неизвестны. Согласно предварительным данным, моторная гамма «Дарго» останется прежней.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал тест-драйв «Dargo на максималках», который в нашей стране официально называют Haval H7.