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Обновленный Haval Dargo попал в объективы «фотошпионов» в Китае

Опубликованы первые кадры, позволяющие как следует рассмотреть кроссовер

Судя по последнему улову папарацци, «поднебесный» бренд Haval приготовил для Dargo действительно серьезное обновление, затронувшее интерьер. Продажи кроссовера на родине должны стартовать уже этим летом. Возможно, позже SUV привезут и в Россию.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Обновленный Haval Dargo попал в объективы «фотошпионов» в Китае

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», в ходе обновления Haval Dargo этого модельного года обзаведется свежим прочтением радиаторной решетки, а на пятой двери будет красоваться монофонарь, внутри которого разместят сокращенное название материнского концерна Great Wall Motor — GWM.

Если снаружи «Дарго» решили почти не трогать, то внутри дизайнеры порезвились куда основательнее. Например, «китаец» обзавелся рулевым колесом с парой спиц, а более габаритный «парящий» тачскрин пришел на смену встроенному предшественнику. Предположительно, диагональ экрана составит теперь 14,6 дюйма. В угоду современным тенденциям селектор коробки передач, скорее всего, переедет на рулевую колонку. В целом салон получил новые материалы отделки с иными цветами.

К сожалению, технические характеристики новинки пока неизвестны. Согласно предварительным данным, моторная гамма «Дарго» останется прежней.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал тест-драйв «Dargo на максималках», который в нашей стране официально называют Haval H7.

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